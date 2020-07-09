Galatasaray’dan Dinamo Kiev’e Belhanda'nın 100. maçı için 250 bin dolar

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği sarı kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin Euro bonus ödeyecek.

2017-2018 sezonunda transfer olan Faslı oyuncu, Süper Lig’de 75. kez forma giydi. 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında da sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin euro ödemeyi kabul etmişti.

Sarı kırmızılılar 3 sene önce bonservisine 8 milyon Euro verdiği Younes Belhanda için Dinamo Kiev’e toplamda 2 milyon euro performans bonusu ödemiş oldu. Öte yandan bonus hakkı da doldu ve Belhanda’nın bonservisi toplamda 10 milyon euroya mal oldu