Galatasaray'dan Covid-19 test sonuçlarına ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü bugün, yapılan Koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belli aralıklarla tekrar edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"