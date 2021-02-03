Galatasaray'dan 10 milyon euro'luk kâr

Mustafa Cengiz döneminde oyuncu satışından Galatasaray'ın kasasına 60 milyon euro girdi. Harcama ise Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonları ile birlikte 50 milyon euro’ya ulaşacak. Böylece Galatasaray, Cengiz döneminde şu ana kadar 10 milyon euro'luk bir kâr sağlayacak.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, ocak 2018'de Galatasaray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde, 10 milyon euro kâr etti. Ndiaye ile başlayan satış süreci Gomis, Rodrigues, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti.

Son üç yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon euro girerken bu periyotta 42 milyon euro'luk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı. Sarı-kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu sayı 50 milyon euro seviyesine ulaşacak.

Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65'ten 40 milyon euro'ya çekildi.