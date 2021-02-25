Galatasaray'da zemin seferberliği

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanan Galatasaray, cumartesi akşamı evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Kasımpaşa maçında yağan karla birlikte bozulan zemini düzeltmek için çalışmalar sürüyor.

Çim ekimi yapıldı

Kasımpaşa maçında çamura dönen Türk Telekom Stadı'da zemini 10 gündür bakıma alındı. Yağan kar yağışı ile yumuşayan ve olumsuz etkilenen saha, geçen hafta kurutuldu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi başladı. Yetkililerin, Erzurumspor maçına iyi bir zemin hazırlamak için gece gündüz çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin Erzurumspor maçının Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması seçeneğine ise sıcak bakmadığı belirtildi. Cumartesi akşamı oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.