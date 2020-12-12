Galatasaray'da yıldızlara yol göründü, gençleştirme politikasına devam edilecek

Galatasaray'da devre arasında oyuncu satışı yapılsa bile mali disipline uyulacak. Gidecek oyuncuların yerine genç, yetenekli ve ileride gelir sağlanabilecek isimler tercih edilecek.

Galatasaray’da devre arasındaki transfer rotasıyla ilgili yapılan son görüşmede, "Kadroya güvenelim" mesajı çıktı.

Sezon başında transfer edilen Oğulcan ve Kerem'in performansını artırması, Taylan'ın da milli takıma aday hale gelmesi, sarı-kırmızılı kurmayların "Gençleştirme politikasına devam" kararı almasına neden oldu.

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım'ın haberine göre; yönetim, oyuncu satışı gerçekleştirse bile sattığı kadar alacak, bütçe disiplinini koruyacak. Öncelik ise genç yeteneklerde olacak. Oyuncu satışıyla ilgili de düşünceler belirlendi.

Falcao'nun satışına sıcak bakılıyor

ABD kulübü Inter Miami, Radamel Falcao ile ilgileniyor. Sakatlıkları nedeniyle bir türlü tam performans alınamayan tecrübeli yıldızın maaşından tasarruf edilmesi nedeniyle yönetim bu satışa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı yönetime ise henüz resmi bir teklifin gelmediği biliniyor.

Feghouli ve Belhanda için çözüm arayışı

Maaş bütçesinin daraltılması çalışmalarında Feghouli ve Belhanda için de çözüm aranıyor. İki oyuncunun devre arasında satılmasına çalışılacak.



Teknik Direktör Fatih Terim; Oğulcan, Taylan ve Kerem ile sezonu tamamlayabileceğine ve takım içinden çözüm yaratabileceğine inanıyor.

Her oyuncu satılabilir

Yönetim, teklif gelen her oyuncuyu satma konusunda prensip kararına vardı. Bunun içinde Diagne, Marcao ve Luyindama da var.



Ancak gelecek teklifin yönetimi tatmin etmesi şart. Bu isimlerin aynı transfer döneminde satılması beklenmiyor. Sezon başına da sarkabilir.