Galatasaray'da Torrent dönemi erken bitiyor

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Başkan Burak Elmas, Katalan çalıştırıcı ile görüşerek en kısa sürede yolları ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent ile yollar beklenenden erken ayrılabilir.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor'a evinde 3-2 kaybetti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, skor dışında İspanyol teknik adamın maç sonunda yaptığı açıklamalardan da rahatsız oldu.

Domenec Torrent'in sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Başkan Burak Elmas, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşerek en kısa sürede yolları ayırmayı planlıyor.

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da yeni sezonda Domenec Torrent ile çalışmak istemediklerini vurgulamıştı.

17 maçta 8 yenilgi

Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 17 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.