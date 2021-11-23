Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe derbisinde istediği skoru alamayan Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etti. 23 yaşındaki oyuncu ligdeki 3. golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılılar sezon başında yüksek bonservisli genç transferler yapmıştı. Galatasaraylılar gelecek adına umutlanmıştı ancak masa başındaki planlar, sahaya yansımadı. Cimbom, Avrupa'da yoluna kararlı bir şekilde gitse de Süper Lig'de büyük bir hüsran yaşıyor.

Sadece 13 hafta geçmesine rağmen Galatasaray şimdiden 4 yenilgi aldı. Bu sezon sarı-kırmızılılar ligde kötü bir görüntü sergilerken genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenerbahçe ağlarını sarstı, ligde 3. golünü kaydetti

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a Erzincanspor'dan gelen 23 yaşındaki oyuncu kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Genç futbolcu bu sezon Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşılaşmalarından sonra Fenerbahçe ağlarını da sarsarak ligde 3. golünü kaydetti. Beşiktaş deplasmanında da 1 asisti bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 3 gol kaydetti. Avrupa kulüplerinde scoutlar genç oyuncunun maçlarını sürekli takip ediyor. Özellikle Fransız kulüplerinin radarında. Devre arası teklif gelebilir.