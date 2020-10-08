Galatasaray'da Şükrü Hanedar'la yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleşti ve görüşmenin detayları ortaya çıktı. Fatih Terim bazı oyuncuların performansını masaya yatırırken Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın biletini kesti.



Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isme kesildi.



Milliyet'in haberine göre; İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'dan tecrübeli teknik adam da şikâyetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.



Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle Henedar'la yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Terim, pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı.Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken, Şükrü Hanedar gözükmemişti.