Galatasaray'da sistem çıkmaza girdi

Süper Lig'in başlamasına 2 haftadan az bir süre kala orta sahaya hâlâ transfer yapılamaması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sorunlarını arttırdı.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre 6 ve 8 numara eksikliği yaşayan deneyimli hoca, sahada farklı diziliş ve sistem arayışlarıyla sıkıntıları gidermeye çalışıyor.

Bu arayışlar, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında da kendini gösterdi. 2-0 biten maçta ilk ve ikinci yarılarda iki farklı takım sahaya süren Terim'in 90 dakikanın tamamında defansif olarak oynattığı tek orta saha oyuncusu vardı: Taylan Antalyalı.

Terim 3-5-2 denedi. Üçlü savunmada Marcao, Luyindama, Donk oynadı. İkili forvette Falcao ile Diagne birlikte forma giydi. Falcao gol attı. Taylan ön liberoda (6) oynarken iki yönlü orta sahada (8) denenen isim Arda oldu. Ama deneyimli oyuncu, hiç alışkın olmadığı bölgede çok zorlandı.

Süper Lig başlayana kadar ön liberosuz sistem arayışını sürdürecek olan Teknik Direktör Fatih Terim'in önünde klasik 4-4-2, 4-4-1-1 veya 4-3-3 gibi formasyonlar da bulunuyor.