Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır"