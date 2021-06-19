Galatasaray'da seçim günü: İşte adaylar ve listeleri

Galatasaray bugün 38. başkanını seçiyor.3.5 yıldır yönetimde bulunan Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray lisesi'nde başlayacak. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar devam edecek.

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk, saat 10.00'da başlayacak kongrede başkanlık koltuğu için yarışacak.

Başkanlar ve oy pusulası renkleri

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

Kaç üye oy kullanabilir?

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi, 15.00’te sona erecek. Seçim GS TV'den yayınlanacak.