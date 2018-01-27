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Spor

Galatasaray da resmen açıkladı

"Badou Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı" İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü, yurt dışından gelen transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı

27 Ocak 2018 15:44

\"Badou Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü, yurt dışından gelen transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Badou Ndiaye\'nin Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Premier Lig ekibi Stoke City\'den teklif aldığı öğrenilen Ndiaye, teknik heyet tarafından kadroya alınmadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"31 Ocak\'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye\'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim\'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.\"

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