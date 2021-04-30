Galatasaray'da Radamel Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor. Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma ve pandemi döneminin mali gerçeklerini göz önüne alarak yeni sezonda önemli bir revizyona imza atmak zorunda olan Galatasaray'da Radamel Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Mevcut yönetimin 55 milyon Euro’ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda kalacak. Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması bekleniyor.

Kendi gelirleri ile maliyeti karşılamak zorunda

Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma. Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında da Galatasaray yönetiminin maliyeti 40 milyon Euro’ya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor. Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.

Radamel Falcao ve Feghouli yolcu

Galatasaray'da bütçe küçülmesi adına Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor. İki futbolcunun kulübü yıllık maliyetleri vergileri ile birlikte yaklaşık 10 milyon Euro. Falcao 5 milyon Euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alıyor. Bu sezon kötü performans gösteren iki yıldızın gönderilmesi gerektiği camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle son haftalarda performansı iyice düşen, Fatih Terim’in çoğunlukla yedek tuttuğu Feghouli’nin gitmesi bekleniyor.