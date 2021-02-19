Galatasaray'da futbolculara ayrılan bütçe azaltılıyor

Fatih Terim sezon sonunda yapılacak transfer hamlelerini şimdiden belirledi. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcüyle yollar ayrılacak, sarı-kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak. Kaleci Muslera sezon sonu için ücretinde indirime gidecek. Emre Akbaba için de yeni bir kontrat önerilecek.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray'da köklü bir değişim başlayacak. Takımdan ayrılacak yıldızlarla birlikte bütçede 15 milyon euro azalma olacak.

Fatih Terim sezon sonunda yapılacak transfer hamlelerini şimdiden belirledi. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcüyle yollar ayrılacak, sarı kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak. Kaleci Muslera sezon sonu için ücretinde indirime gidecek. Emre Akbaba için de yeni bir kontrat önerilecek.

Falcao gönderilecek

Habere göre 5 milyon euro kazanan Falcao ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Etebo, Saracchi, Linnes ve Şener'e de veda edecek. İndirimli yeni sözleşmelerle takım bütçesi 55 milyon euro'dan 40'a çekilecek.

5 milyon euro alan Falcao'ya veda edecek Cim bom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon euro indirime gidecek. 3.3 milyon euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro.

1.75 milyon euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.

1 milyon 400 bin euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak.