Galatasaray'da Onyekuru ile 3. kez yollar ayrıldı

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmadı. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Galatasaray ile Onyekuru’nun yolları bir kez daha ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, 4 milyon 350 bin euro karşılığında Onyekuru’nun bonservisini 11 Haziran’a kadar satın alma hakkına sahipti.

Yönetim, üçüncü kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. 24 yaşındaki futbolcu, kulübü Monaco’ya dönmüş oldu.

Seçilecek yönetim Onyekuru’yu transfer etmek isterse Fransız kulübü ile yeniden pazarlık masasına oturacak. Henry Onyekuru için Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’un da devrede olduğu ifade edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'a gelen 24 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 5 kez fileleri sarstı, 4 de gol pası verdi. Toplamda 71 maçta sarı kırmızılı formayı giyen Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

Diğer yandan Galatasaray’da Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde başkan adaylıklarını açıklayan; İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan Türk Telekom Stadyumundaki toplantıya katıldı.

Divan Kurulunda mevcut yönetim, geride kalan 3 buçuk yıllık dönemdeki icraatlarını üyelerle paylaştı. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon lira olduğunu açıkladı. (TRT Spor)