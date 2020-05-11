Galatasaray'da önemli hafta; maaş indirimi görüşmeleri başlıyor

Galatasaray yönetimi, yabancı futbolcularla görüşürük, maaş indirimi konusundaki son kararlarını soracak



Yeni tip Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini vururken, Galatasaray Kulübü de futbolcularının maliyetini düşürmek için harekete geçmişti.



Nisan ayında taleplerini ileten Galatasaray beklemeye geçmiş ve aceleci davranmamıştı.



Bu süreçte özellikle kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera, FIFA’nın da mücbir sebep olarak gördüğü, kulüplerden yana tavır aldığı bu konuda olumlu geri dönüş yapmıştı.

Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın temsilcileriyle görüşülecek

Selçuk ve 3 milyon 575 bin Euro’luk ücretini 2.6 milyon Euro’ya indiren Muslera’nın ardından diğer oyuncuların nasıl bir tavır alacağı ile ilgili sorunun yanıtı bu hafta netleşecek.

Yönetim başta yıllık 5 milyon Euro alan Falcao, 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli ve garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Younes Belhanda olmak üzere futbolcular, temsilcileri ile görüşerek onları dinleyecek.