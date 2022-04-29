Galatasaray'da Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı kararı

Galatasaray'da yarın (30 Nisan Cumartesi) yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konuldu. Bu karar sonrası seçim iptal oldu.

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçirsiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı.

Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar.

Divan Kurulu kararı

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 30 Nisan Cumartesi günü Divan Kurulu'nun toplanacağını açıkladı.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama:

"Değerli Üyemiz, Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.

Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Aykutalp Derkan

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi,

ÖNEMLİ NOT:

Tüzüğümüzün 101.6 maddesi uyarınca, Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar."