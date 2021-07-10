Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarmalı; transfer yasağı tekrar başlayabilir

İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili alınan kararın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Yargıtay da bu kararı onarsa transfer yasağı yeniden başlayacak.

Tahkim Kurulu'nun, Galatasaray'a nefes aldıran kararının ardından, sarı-kırmızılılar için kötü haber İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Oğulcan Çağlayan'a verilen ve sarı-kırmızılı kulübün güvencesinde olan 1.2 milyon Euroluk cezanın iptali için yapılan başvuru reddedildi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan "Ayıkla pirincin taşını" başlıklı habere göre; Oğulcan Çağlayan'dan kaynaklanan 'transfer yasağı'nı kaldırmak için önce TFF Yönetim Kurulu'na başvuran, buradan gelen olumsuz yanıtın ardından Tahkim Kurulu'na giden Cim-Bom, 25 Haziran'daki toplantı sonunda amacına ulaşmıştı.

ölge Adliye Mahkemesi'nden gelecek kararı dört gözle bekleyen sarı-kırmızılıların iptal ve tedbir talebi de reddedildi. Hakem kararının iptali için gerekli olan koşulların oluşmadığını ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesindeki tüm olumsuzlukları tek tek sıralayan mahkeme, Oğulcan Çağlayan cephesinin o dönemde itiraz etmemesini de değerlendirip, iptal talebini reddetti.

Galatasaray şimdi isterse Yargıtay'a gidebilecek. Karar, temyizde de onanırsa, Galatasaray için transfer yasağı yeniden başlayacak.