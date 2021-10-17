Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, 2020 yılı için idari ve mali yönden ibra edildi

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak gerçekleştirildi. Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve toplantıya gelen üyeler oylarını bu sandıklara attı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı

Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandeminden dolayı Allah ne Galatasaray'ımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum" diye konuştu.