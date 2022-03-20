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Spor

Galatasaray'da Muslera kaleye geri dönüyor

20 Mart 2022 09:19

Süper Lig'in 30. haftasında  Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da 35 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera'nın aylar sonra forma giymesi bekleniyor.

16. haftadaki Sivasspor deplasmanında sakatlanan Uruguaylı eldiven, 30. haftadaki Gaziantep deplasmanıyla formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Aslan'ın hocası Torrent'in, ara transferde takıma katılan Inaki Pena'nın yerine bugün Muslera'ya şans vereceği öğrenildi.

Tecrübeli eldiven, Gaziantep karşısında eski günlerindeki gibi bir performans ortaya koyarsa, kiralık Pena'nın yerine sezonun geri kalanında kaleyi korumaya devam edecek. Bu arada Sarı-Kırmızılı yönetimin, Pena'yı yeniden kiralamak için Barcelona Başkanı Laporta ile görüştüğü, tarafların sezon sonunda yeniden bir araya gelerek bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

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