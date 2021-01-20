Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın ligin 20'nci haftasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı.

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum" dedi.

Fernando Muslera sözlerini, "Yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım" ifadeleriyle tamamladı.