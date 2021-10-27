Mostafa Mohamed'den kaçan penaltıyla ilgili açıklama

Beşiktaş maçında penaltıyı kaçıran Galatasaraylı Mostafa Mohamed, takım arkadaşlarından özür diledi.

Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin yankıları sürerken, en çok konuşulan Mostafa Mohamed'in 81. dakikada kaçırdığı penaltı oldu. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen Mısırlı golcü özür diledi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mostafa, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi" dedi.

Beşiktaş maçının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya" ifadelerini kullanmıştı.

Son 4 penaltıdan 3'ü başarısız

Galatasaray geçen sezonun sonunda Denizlispor maçında Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı ile şampiyonluk yolunda averaj bakımında önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

Sarı-kırmızılılar, ligde kullandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Sacha Boey ne zaman dönecek

Galatasaray'da Sacha Boey'in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'in tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.

Gaziantep FK maçına yetişmesi zor görünen Boey'in 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı vurgulandı.