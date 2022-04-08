Galatasaray'da Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.
Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.
Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı:
Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu
Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:
2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova
Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya
Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil
Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe
Muhasip üye: Fabrizio Casaretto
"Hoca başarılı ise devam ederiz"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var, hocayla ilgili diyecek bir şey yok. Bizim amacımız birini göndermek değil eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz hoca başarılıysa devam eder. Kimseyi göndermek gibi bir niyetimiz yok. Başarılı değilse etmeyiz. Bu sadece benim değil, tüm yönetim kurulunun vereceği bir karar."
"En önemli konu finans"
"Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın demiştim. Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz."
Galatasaray Başkan Adaylarından Metin Öztürk'ün listesi
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Can Natan
Adil Emecan
İsmail Sarıkaya
Binnur Zaimler
Dikran Gülmezgil
Emir Aral
Fabrizio Casaretto
Ethem Pamukçu
Yedek
Mustafa Manav
Lara Yılmaz