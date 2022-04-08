Galatasaray'da Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı:

Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova

Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya

Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil

Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe

Muhasip üye: Fabrizio Casaretto

"Hoca başarılı ise devam ederiz"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var, hocayla ilgili diyecek bir şey yok. Bizim amacımız birini göndermek değil eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz hoca başarılıysa devam eder. Kimseyi göndermek gibi bir niyetimiz yok. Başarılı değilse etmeyiz. Bu sadece benim değil, tüm yönetim kurulunun vereceği bir karar."

"En önemli konu finans"

"Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın demiştim. Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz."

Galatasaray Başkan Adaylarından Metin Öztürk'ün listesi

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Can Natan

Adil Emecan

İsmail Sarıkaya

Binnur Zaimler

Dikran Gülmezgil

Emir Aral

Fabrizio Casaretto

Ethem Pamukçu

Yedek

Mustafa Manav

Lara Yılmaz