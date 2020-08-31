Galatasaray'da Marcao yolcu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Brezilyalı stoper Marcao için Galatasaray’a 15 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Marcao da siyah-beyazlı İngiliz kulübünü takibe aldı.



Son yılların en sessiz transfer dönemini geçiren Galatasaray'da orta sahaya takviye için arayışlar sürüyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, İngiltere'de ön liberolar Seri ve Lerma için Fulham ve Bournemouth ile görüşürken Ada'dan gelen başka bir haber gündemi değiştirdi. Marcao'ya Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulübe yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın Twitter hesabından, Galatasaray'a Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro teklif edildiği belirtildi. 24 yaşındaki savunmacının Instagram hesabından Newcastle United'ı takibe alması dikkat çekti.