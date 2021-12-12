Galatasaray'da Marcao ve Cicaldau'dan iyi haber

Galatasaray'ın Sivasspor maç kafilesi açıklandı. Alexandru Cicaldau ve Marcao kafilede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grubu lider bitiren Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin müsabaka kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın kamp kafilesinde sakatlığı bulunan Marcao da yer aldı. Bir süredir takımdan uzak olan Alexandru Cicaldau da kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Marcao'nun durumuyla ilgili "Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek." denildi.

Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan ise kadroda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Sivas kafilesi şu şekilde:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."