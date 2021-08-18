Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu!

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun cezası belli oldu. Brezilyalı futbolcu, kadro dışı bırakılırken para cezası da verildi. Marcao'nun satılma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kart gören Marcao kadro dışı bırakıldı.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 200 bin euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin euro para cezası vermeyi planlıyor. Savunması alınan Marcao yaptığı hareketten çok pişman olduğunu söyledi.

Satılma ihtimali yüksek

Marcao'ya İtalya Serie A'dan bir kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim ise kararsız. Marcao'ya kızgın olan Terim bir süre bekleme kararı aldı. Ancak Marcao'nun satılma ihtimali oldukça yüksek.

Takım arkadaşları da kızgın

Öte yandan takım arkadaşları da Marcao'ya kızgın. Kaptan Arda Turan başta olmak üzere birçok oyuncu Brezilyalı stopere tepki gösterdiği öğrenildi.