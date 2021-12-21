Galatasaray'da maaşlar aylardır ödenmediği için futbolcular kazan kaldırdı

Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasına moralsiz çıkıyor. Futbolculara ödeme yapılmaması, sarı-kırmızılılarda keyifleri kaçırdı.

Takımda sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.

Fanatik'in haberine göre; Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.