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Spor

Galatasaray'da Levent Şahin ile Ümit Davala takımdan ayrılıyor

28 Mayıs 2021 08:24

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken, yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala'nın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in geleceği belirsizliğini korurken, yardımcılarının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona erecek olan Levent Şahin ile Ümit Davala'nın bireysel takım çalıştırmak istemesi nedeniyle Terim'in ekibinden ayrıldığı öğrenildi. İki hocanın da uzun yıllardır birlikte çalıştıkları Fatih Terim'e teşekkürlerini ileterek, vedalaştığı kaydedildi.

 

 

 

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