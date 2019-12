Galatasaray da kılıçları çekti!

T24

'İBRA EDİLECEĞİZ'





Galatasaray 2. Başkanı Işın Çelebi gelinen noktada sorumlunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu söyledi. Habertürk'te yer alan haber şöyle:Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu'na ateş püsküren Işın Çelebi, “Galatasaray 25 milyon taraftarı ile birlik beraberlik içerisinde. Ancak bu sene futbolda elde ettiğimiz sonuçlarla herkes çok üzülüyor. Ancak sadece Galatasaray değil Türk futbolu geriliyor. Bunun nedeni de Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Alınan 10 yabancı oyuncu kuralı, futbolumuzu menajerlere dayalı bir sistem haline getirmiştir. Bununla birlikte artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Bunu Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında gördük. Bence bu yıl ligdeki gelişmeler, Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu ileride çok tartışılacak. Ve bir gün futbol tarihini yazanlar Türkiye'de futbolun neden gerilediğini araştırdığı zaman, burada 10 yabancı futbolcu oynatmanın ne kadar yanlış olduğunu görecekler. Merkez Hakem Kurulu'nun ve hakemlerin tutumunun ne kadar ön yargılı olarak futbolu gerilettiğini görecekler. Milli takımın gerilemesi, Avrupa'da Türk takımlarının felç olması, hep Futbol Federasyon'un yanlış politikalarının sonucu, Hakemlerin önyargılı tutumunun sonucu. Türk futbolunun gerilemesinde Merkez Hakem Kurulu'nun ve Futbol Federasyonu'nun %1500 suçu bulunduğunu düşünüyorum. Ve bunu da her yerde herkesle tartışmaya hazırım. Bu kafayla bu önyargılı tutumla bir yere gidilemez. Dün de bu çuvalın mızrağa sığmadığını gördük" ifadelerini kullandı.Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu’na yönelik sert ifadelerine devam eden Çelebi, “Bu durumun nedeni onlardır ve onları 25 milyon Galatasaray taraftarına şikayet ediyorum” dedi.Trabzonspor ve Beşiktaş’ın yaptığı açıklamalara destek verip vermediği yönündeki soruya Çelebi, "Ben kimseyi desteklemiyorum bunlar benim şahsi görüşlerim. Dünkü rezalet herkesin gözlerinin önünde. Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu Galatasaray'ın 25 milyon taraftarına şikayet ediyorum. Onlarla her yerde tartışmaya hazırım. Böyle bir rezalet hiçbir yerde görülmemiş. Milli takımın durumunda da görüyoruz bunu." şeklinde cevap verdi.Yarın yapılacak olan Divan Kurulu toplantısının her Divan Kurulu toplantısı kadar önemli olduğunu söyleyen Işın Çelebi "Bir fikrim yok. Divan toplantıları kulüp üyelerine hesap verme toplantısı. Her biri ayrı önemli toplantı. Bütün üyelerimize hesap vermek bizim için önemli. Yeni tüzükte zaten bütün bilanço hakkında bilgi vermek zorundayız. Bu yüzden yarınki toplantıyı da önemsiyorum." dedi. İbra edilmemek gibi bir korkusu olmadığını söyleyen Işın Çelebi "Stadı yaptığımız için mi ibra edilmeyeceğiz? Birleşmeyi yaptığımız için mi ibra edilmeyeceğiz? Riva'nın değerini 250 milyon doların üstüne çıkardığımız için mi ibra edilmeyeceğiz? Bilançoları şeffaf ve bağımsız denetimden geçirdiğimiz için mi ibra edilmeyeceğiz? Galatasaray'ı 2012 kriterlerine uygun hala getirmediğimiz için mi ibra edilmeyeceğiz? Ben Galatasaray camiasının bu zor günlerden birlik beraberlik içinde geçeceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı.