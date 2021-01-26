Galatasaray'da ikinci İrfan Can zirvesi

Ocak ayının en önemli konularından biri haline gelen İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray, ikinci bir toplantı için hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray ve Başakşehir başkanları tekrar görüşecek.

Bu transferin sonucunun belli olacağı başkanlar zirvesi, Başakşehir’in yarın Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı sonrasında gerçekleşecek.

Ocak ayında 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 40 pay ve sezon sonunda da ödeme formülleri ile İrfan Can’ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu hafta noktayı olumlu ya da olumsuz anlamda koyacak.

Marsilya'dan 13 milyon euro iddiası

İrfan Can’a Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Marsilya’nın da talip olduğu iddia edildi.

Fransız kulübünün milli futbolcu için 13 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği ve tarafların prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

İrfan 1 ay yok

Öte yandan Başakşehir’in geçen cumartesi Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 1 ay oynamayacak.