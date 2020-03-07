Galatasaray'da iki maça dev prim

Galatasaray yönetimi, kritik 2 maçtan 6 puan çıkarılması durumunda takıma 5 milyon lira prim dağıtılmasına karar verdi.

Ligde üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray kritik viraja girdi. Sarı-kırmızılılar 8 Mart Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

6 puan seferberliği

Elini cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi. Galatasaray eğer Sivas ve Beiktaş'ı da yenerse takıma toplam 5 milyon lira prim dağıtılacağı öğrenildi.

Müjdeyi başkan verdi

Takvim'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in dün Florya'yı ziyaret ettiği ve prim müjdesini bizzat futbolculara kendisi verdiği öğrenildi. Bu flaş gelişme takımdaki motivasyonu da en üst seviyeye çıkardı.

'Beşiktaş maçını unutun' talimatı

Öte yandan Fatih Terim'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beşiktaş derbisini kimse düşünmesin. Önce Sivasspor engelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.