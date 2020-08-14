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Spor

Galatasaray'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

14 Ağustos 2020 12:54

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Takımı'nın iki oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında

Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü."

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