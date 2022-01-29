Galatasaray'da İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev istifa etti

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarında icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Ocak Başev'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Burak Elmas'tan açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hande OCak Başev'in istifa duyurusunun ardından kendi sosyal medya hesabından Başev için bir teşekkür mesajı yayımladı. Elmas'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı Sayın Hande Ocak Başev, 28 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı Anonim Şirketler çatısı altında yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz."