Galatasaray'da hedef 8'de 8

Galatasaray Süper Lig’de bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Sarı-kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina forma giyemeyecek. Gençlerbirliği'nde ise sakatlıkları bulunan Ayite, Sefa Yılmaz, Arda Erdem, Polomat ve Stancu bu akşam oynayamayacak.

Hürriyet'in haberine göre; ligde son 7 maçını da kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği’ni de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kadıköy morali

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 21 yıl aradan sonra mağlup etmenin verdiği moralle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı takım, galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği ise peş peşe oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.