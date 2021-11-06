Galatasaray'da gol sorununa Diagne-Halil formülü

Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini sürdüren Galatasaray’da Fatih Terim takımından son derece memnun. Oyuncularının mücadelesine tam not veren Terim, hücum organizasyonlarını da beğenirken gol sayısının artması adına Karagümrük maçında bir değişime imza atacak.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Rus ekibi karşısında farkın 2 hatta 3’e çıkacak pozisyonlara girmesine karşın son vuruşlarda bir tek tabelayı değiştiremeyen Galatasaray’da Halil Dervişoğlu-Diagne formülü devreye sokulacak. Halil’in, Feghouli’nin attığı goldeki katkısı ve hareketliliğini de beğenen tecrübeli teknik adam, milli oyuncudan Karagümrük karşısında tamamlayıcı ve kanat forvet olarak yararlanacak.

Tecrübeli teknik adamın hafta sonu oynanacak maçta santrforda ise Diagne’ye ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi...