T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Genel Kurul'un iptali davası ertelendi

Galatasaray'da "Genel kurulun iptali" davası, ileri bir tarihe ertelendi

21 Şubat 2020 12:32

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.

14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.

ETİKETLER

Galatasaraygenel kurul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24