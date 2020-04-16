Galatasaray'da feda oranları belli oldu

Galatasaray Kulübü Süper Lig'e ara verilmesi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gereği ilk olarak Radamel Falcao, Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda ile pazarlığa oturacak, yüzde 20 fedakârlık ve bonusların iptali isteyecek.

Galatasaray, ekonomik sıkıntıları azaltmak için çare aramaya devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetim futbolcularla tek tek masaya oturacak.

Hedef maaşları 10 milyon Euro azaltmak

İlk olarak kaptan Selçuk İnan gereken fedakârlığı yapacağını açıklamıştı. Yönetimin öncelikli hedefi, kiralıklarla birlikte 40 milyon Euro'yu bulan maaş ödemelerini en az 10 milyon Euro azaltmak ve yeni sezon transferlerine yer açmak.

Bunun için ilk olarak Falcao, Feghouli, Muslera ve Belhanda gibi yüksek ücret alan isimlerle masaya oturulacak, yüzde 20 indirim artı bonuslardan feragat istenecek.



Futbolcular veya temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde orta yol bulunmazsa 'ayrılık' gündeme gelebilir.