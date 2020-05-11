Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

28 Nisan’dan bu yana belli gruplar halinde Florya’da çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray'da takım idmanları bugün başladı.



Geçtiğimiz günlerde teknik heyet, oyuncular, idari ve destek personeline yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin hepsi negatif sonuçlanırken, bu durum yüzleri güldürmüştü.

Özel izin aldı

Günün ilk antrenmanına Koronavirüs hastalığını yenen teknik direktör Fatih Terim de katıldı.



66 yaşındaki teknik adam, 65 yaş üstüne dışarı çıkmak yasak olduğu için özel izinle antrenmanda yer aldı.