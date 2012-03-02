Galatasaray da Euroleague'e havlu attı

T24 - THY Euroleague'de Galatasaray Medical Park, Olympiakos'a konuk oldu. Spanoulis'in yıldızlaştığı maçı Olympiakos 88-81 kazanarak E Grubu'nu CSKA Moskova'nın ardından ikinci sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

THY Euroleague Top 16 turu E Grubu’nda Galatasaray Medical Park, NTV Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşmada Olympiakos’a konuk oldu.

Olympiakos, Spanoulis'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray Medical Park'ı 88-81 mağlup etti ve CSKA Moskova'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Sarı kırmızılılar ise bu mağlubiyetle birlikte THY Euroleague'e veda etti.

Sahadan 1 sayı farkla mağlup ayrılsa dahi adını çeyrek finale yazdıracak olan Galatasaray Medical Park, Yunanistan deplasmanında maça istediği başlangıcı yapamadı. Richard Dorsey ve Spanoulis’in basketleriyle 7-0’lık seri yakalayan Olympiakos, ilk 2 dakikayı 10-2 önde geçti. Gordon’ın sayıylarıyla ayakta kalan Galatasaray Medical Park, farkın daha fazla açılmasına izin vermedi ve skoru 10-6’ya getirerek farkı 4 sayıya indirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde Spanoulis’i durdurmakta zorlanan sarı kırmızılılar, farkın da çift hanelere çıkmasına engel olamadı: 18-8. Seyircisi desteğini de arkasına alan Olympiakos, oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk çeyreği de 24-14 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Lakovic ve Furkan’ın sayıları ve rakibin top kayıplarıyla arayı kapatmaya başlayan Galatasaray Medical Park, ilk 2.5 dakika içinde farkı 4 sayıya indirdi: 26-22. Temsilcimize Hines’ın serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla cevap veren Olympiakos, farkı yeniden 7 sayıya çıkardı. Ancak rakibi karşısında geri adım atmayan sarı kırmızılılar, Ender Arslan ile yeniden farkı 4 sayıya çekti. Çeyreğin bitimine 2 dakika 25 saniye kala Shipp’in 3 sayılık basketiyle skoru 36-33’e getiren Galatasaray Medical Park, son bölümde oyuna giren Spanoulis’e çözüm üretemeyince soyunma odasına 43-35 geride gitti.

Üçüncü çeyrek Printezis’in 3 sayılık basketiyle başladı ve ev sahibi takım skoru 46-35’e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Shipp ve Cevher’in 3 sayılık basketleriyle rakibine cevap veren sarı kırmızılılar, aranın daha fazla açılmasına izin vermedi. Rakibinin ayağına basan Gordon’ın bileği döndü ve yerini Lakovic’e bıraktı. Gordon yeniden sahaya dönemedi. Galatasaray Medical Park’ın hücumlardan üst üste boş dönmesini iyi değerlendiren Olympiakos, ipleri eline aldı. Ancak Lakovic’in hücumda devreye girmesiyle yavaş yavaş arayı kapatan temsilcimiz, çeyreğin son 4.5 dakikasına girilirken farkı yeniden 4 sayıya indirdi: 54-50. Lakovic’in rakibinin elinin üzerinden kaydettiği 3 sayılık basketle sarı kırmızılılar skoru 54-53’e getirerek farkı 1 sayıya indirmeyi başardı. Fakat Galatasaray Medical Park’ın savunmasını aşmakta zorlanmayan Olympiakos, serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla 10-0’lık seri yakaladı ve son çeyreğe de 67-58 üstün başladı.

Galatasaray Medical Park son çeyreğe Shumpert'ın 3 sayılık basketiyle hızlı başladı. Savunma ribaundlarında büyük sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar, son 7 dakikaya girilirken Olympiakos'un farkı çift hanelere taşımasına engel olamadı: 71-61. Furkan Aldemir'in pota altındaki çabalarıyla farkı yeniden tek hanelere indiren sarı kırmızılılar, savunmada etkili olamadı. Serbest atış çizgisinden kolay sayılar üretmeye devam eden ev sahibi takım, son 5 dakikaya 75-68 önde girdi. Galatasaray Medical Park dış atışlardaki yüzdesi düşerken, Spanoulis'in bitime 3 dakika kala kaydettiği kritik 3 sayılık basketle ev sahibi takım farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 82-72. Temsilcimiz bu dakikadan sonra oyundan düşerken, arayı açmayı devam eden Olympiakos salondan da 88-81 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Olympiakos'ta Spanoulis 20 sayı, 8 asist, 4 top çalma ve 3 ribaundla yıldızlaşırken, Printezis 16 sayı, 5 ribaundla, Acie Law da 14 sayı ve 2 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Galatasaray Medical Park'ta Andric'in 15 sayı, 6 ribaund, Gordon'ın 13 sayı, 3 asist ve Lakovic'in 12 sayı, 5 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.



HAKEMLER: Juan Carlos Arteaga, Guerrino Cerebuch, Vicente Bulto

OLYMPİACOS (88): Kyle Hines 9 (3 ribaund, 1 asist), Pero Antic 8 (6 ribaund), Vassilis Spanoulis 20 (3 ribaund, 8 asist), Richard Dorsey 8 (5 ribaund, 1 asist), Papadopoulos 3 (1 asist), Kostas Papanikolaou 3 (2 ribaund, 2 asist), Evangelos Mantzaris 3 (1 asist), Kostas Sloukas 4 (2 ribanud, 3 asist),Acie Law 14 (2 ribaund, 2 asist)

GALATASARAY MEDİCAL PARK (81): Joshua Shipp 12 (2 ribaund, 1 asist), Jaka Lakovic 12 (3 ribaund, 5 asist), Preston Shumpert 11 (1 asist), Luksa Andric 15 (6 ribaund), Haluk Yıldırım 2 (2 ribaund), Furkan Aldemir 10 (6 ribaund), Jamon Lucas 13 (3 asist), Ender Arslan 3 (6 asist), Cevher Özer 3 (2 ribaund),

1.PERİYOT: 24-14

2.PERİYOT: 19-21

3.PERİYOT: 24-23

4.PERİYOT: 21-23