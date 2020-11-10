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Spor

Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan'ın görevine son verildi

10 Kasım 2020 22:00

Aralık ayında seçime gideceği açıklanan Galatasaray'da, Erkek Basketbol Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararı aldı.

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