Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan'ın görevine son verildi

Aralık ayında seçime gideceği açıklanan Galatasaray'da, Erkek Basketbol Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararı aldı.
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