Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, geçen sezon kritik maçlarda gol atarak takımına puanlar getiren Emre Akbaba'nın geleceği netleşti. Fatih Terim, Emre Akbaba ile ilgili raporunu yönetime verdi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray, sözleşmesi biten Emre Akbaba'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Muslera ve Marcao'nun mukavelesini uzatan, Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü kadroya katan sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı son isim Emre Akbaba oldu.

Fatih Terim "kalsın" raporu verdi

Yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

İlk transferler Alpaslan ve Aytaç

Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi.