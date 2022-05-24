Galatasaray'da Domenec Torrent'in transfer raporu

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, yeni yönetim için transfer raporu hazırladı.

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Domenec Torrent'in yeni sezonla ilgili rapor verdi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Katalan teknik adam forvet talebinde bulundu.

Bafetimbi Gomis, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin devam etmesine rağmen forvet takviyesi isteyen Torrent'in bu konuyla ilgili ön çalışmalara başladığı ve bir liste de hazırladığı belirtildi. Torrent’in, Gomis ile Mohamed'in performansını yeterli bulmadığı, Diagne’nin ise ağır sakatlıktan çıkmasının handikapları üzerinde durduğu öğrenildi.

6 numara ve kiralıktan dönecek isimler

59 yaşındaki Katalan teknik adamın yine pas oyununda da kendilerine katkı sunacak, defansif yönü iyi olan bir kesici 6 numara takviyesini de zorunlu olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların teknik patronunun asıl güvencesi, kiralıktan dönecekler.

Sezonu Adana Demirspor’da geçiren Yunus Akgün’den çok ümitli olan Torrent’in genç futbolcuyu büyük potansiyel olarak gördüğü belirtildi. Torrent’in yine Alanyaspor’da kiralık olarak forma giymiş olan Emre Akbaba’nın da kendilerine büyük katkı vereceğini beklediği bildirildi.