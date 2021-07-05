Galatasaray da devreye girmişti; Rachid Ghezzal'ın babasından transfer açıklaması

Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Rachid Ghezzal'ın babası, oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'a yakın olduklarını açıklayan baba Mohamed Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecekler. Ghezzal kariyerine yüzde 100 Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mohamed Ghezzal ayrıca, "Gösterdiği performansın ardından Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor. Rachid'in Beşiktaş'ta herkesle arası iyi ve İstanbul'da oynamak ona çok yaradı" dedi. (Fanatik)