Galatasaray'da Covid-19 şoku!

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idare ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantine süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"