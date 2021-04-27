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Spor

Galatasaray'da Covid-19 şoku!

27 Nisan 2021 10:07

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Galatasaray Kulübü'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idare ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantine süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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