Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı: 2015 ve 2022 yılları arasında 51 futbolcu için 66 menajere 39 milyon Euro verildi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp üyeleriyle birlikte yaptığı dijital toplantıda kendisinden önceki dönemlerde menajerlere ödenen paralarla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray’ın eski başkan Dursun Özbek döneminde sadece menajerlere 12 milyon Euro verdiğini açıklayan Burak Elmas, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, kendi döneminde ise 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödendiğini belirtti. 2015-2022 yıllarına dair yapılan çalışmada toplamda 51 futbolcu için 66 menajere 39 milyon Euro verildiğini söyleyen Elmas, Radamel Falcao ve Jesse Sekidika transferlerinde yapılan harcamalara ayrı bir parantez açtı.

"Falcao'nun menajerlik ücreti 3 milyon Euro"

Ocak 2022’de Eskişehirspor’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Sekidika için oyuncunun menajerine 1.6 milyon Euro ödendiğini söyleyen Elmas, Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao’nun menajerlik ücretinin de 3 milyon Euro olduğunu ifade etti. Eylül 2019’da Monaco’dan Galatasaray’a bonservis bedeli ödenmeden transfer olan Falcao’nun sarı kırmızılı kulübe toplam maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğu belirtildi.

Öte yandan Galatsaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcuların maliyeti hakkında da bilgi veren Elmas, Erick Pulgar’a 750 bin Euro, Inaki Pena’ya 375 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Diğer transferlerden Semih Kaya’ya yarım sezon için 4 milyon TL verilirken, bu sezon 750 bin Euro alacak Bafetimbi Gomis’in gelecek sezon 1 milyon 750 bin Euro alacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonu Şubat ayı itibariyle menajerlere 10 bin Euro ödendiğini TFF’ye bildirmişti. TFF’den yapılan bir başka açıklamada ise, sarı kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonu Şubat ayı sonunda ise, 3 milyon 330 bin Euro menajerlik ödemesi yaptığı duyurulmuştu.