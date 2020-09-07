Galatasaray'da Bruma sürprizi

İki orta saha dışında hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Fatih Terim, rotayı eski öğrencisine çevirdi. Onyekuru konusunda Monaco’yu ikna edemeyen Galatasaray, Bruma için PSV’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2021’e gitmeyi hedefleyen ve düzenli oynamak adına ülkesine dönmeye sıcak bakan Ryan Babel’i PSV’ye önerecek, karşılığında eski yıldızını isteyecek.

Hatayspor maçında hücum hattının yavaş kalması, hızlı kanat oyuncusu ihtiyacını tekrar gözler önüne serdi. Geçen sezonun ikinci yarısında bu açığı Onyekuru ile kapatan sarı-kırmızılar, Nijeryalı futbolcu konusunda bir türlü Monaco ile uzlaşamadı.

Bunun üzerine rota yine tanıdık bir isme çevrildi: Bruma. Fatih hoca, eski öğrencisi olan Portekizli yıldızın alınmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde Terim’in doğum gününü kutlayan futbolcular arasında yer alan ve İmparator ile iyi ilişkisi devam eden Bruma konusunda PSV’ye takas teklifi yapılacak.

Galatasaray Yönetimi, şu anda Hollanda Milli Takımı’nda bulunan ve EURO 2021’de de mutlaka boy göstermek isteyen Ryan Babel’i PSV’ye teklif edecek.



Cim Bom’da kalması halinde düzenli oynaması imkânsız gözüken Babel, Hollanda Milli Takımı’na çağrılmak için istikrarlı forma giymek zorunda. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu ülkesine gitmeye sıcak bakıyor.