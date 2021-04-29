Galatasaray'da bir oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce açıklanan vakaların ardından, sarı-kırmızılılarda Koronavirüs'e yakalananların sayısı 4'e yükseldi.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."