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Spor

Galatasaray'da bir oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı!

29 Nisan 2021 18:15

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce açıklanan vakaların ardından, sarı-kırmızılılarda Koronavirüs'e yakalananların sayısı 4'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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