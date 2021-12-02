Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray, bugün yapılan testlerde bir futbolcuda korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

"Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır"

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi