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Spor

Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Futbolcunun karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı açıklandı

02 Aralık 2021 22:46

Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Futbolcunun karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, bugün yapılan testlerde bir futbolcuda korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

"Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır"

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi

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