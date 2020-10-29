Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kim olduğu belirtilmezken, tedavi protokollerinin uygulandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Covid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Yeni Malatyaspor'da da pozitif vaka

Galatasaray'ın yanı sıra Yeni Malatyaspor'da da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Sarı-siyahlılar da takip ve tedavi uygulamalarının başladığını aktardı.