Galatasaray'da beklenen isimlerle sözleşme uzatılacak

Fernando Muslera ile 2 hafta önce yeni sözleşme imzalayan Galatasaray’da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yeni sözleşme imzalayacak. Sarı- kırmızılılarda teknik ekibin talebi doğrultusunda yönetim seçimli genel kurul öncesinde 3 futbolcu ile birden nikah tazeleyecek.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini beklemeden sözleşme uzatacak. Teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda Muslera’dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık daha kontrat yapılacak.

Marcao ve Luyindama'nın sözleşmelerinde iyileştirme

Marcao ile Luyindama’nın sözleşmeleri uzatılırken ikilinin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getirileceğe öğrenildi.



Hem Marcao’nun hem de Luyindama’nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon Euro bandında olması bekleniyor.



Yönetimin bu yaklaşımının son dönemde performansları tartışılan iki futbolcunun oyununa da pozitif yansıması bekleniyor.